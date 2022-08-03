Sebze fiyatlarında rekor artış 0:00 / 0:00

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Antalya Ticaret Borsası (ATB), temmuz ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi gerçekleşmelerini açıkladı.

Açıklamada temmuz ayında endekslerdeki yıllık değişimlerin, miktarda domates, sebze ve meyve için son 7 yılın ortalamalarında gerçekleşirken fiyatta domates ve sebzede 7 yılın rekoru, meyvede üçüncü yükseklik olarak gerçekleştiği belirtildi.

ATB tarafından yayımlanan verilere göre temmuzda domates fiyat endeksindeki yıllık artış yüzde 243.1 oldu. Miktardaki kısmi artışa rağmen fiyat artışı rekor düzeyde gerçekleşti.

Sebze fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 169.27 ile rekor kırdı. Meyve fiyat endeksindeki yükseliş yüzde 73.21 ile görece düşük kaldı. ine de bu kayıtlardaki en yüksek 3. yıllık yükseliş oldu.