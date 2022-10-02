Sebze fiyatlarında yüzde 120'lik artış 0:00 / 0:00

İHA

Antalya Ticaret Borsası (ATB), eylül ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi'ni açıkladı.

Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri, 2022 Eylül ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Domates miktar endeksi yıllık yüzde 9.33 artarken, fiyat endeksi yüzde 77.85 arttı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 2.54 azalırken, fiyat endeksi yüzde 119.91 arttı. Meyve miktar endeksi ise yıllık yüzde 2.51 artarken, fiyat endeksi yüzde 69.39 arttı.

Eylül ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 15.48, sebzede yüzde 16.16 artarken, meyvede yüzde 26.54 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 9.33 ve meyvede yüzde 2.51 arttı, sebzede ise yüzde 2.54 azaldı. Eylül ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates, sebze ve meyve için son 7 yılın ortalamalarında gerçekleşirken, fiyatta sebze ve meyve için 7 yılın rekoru, domates için ise ortalama üzerinde yansıdı.

MİKTARDA DÜŞÜŞ

Eylül ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 77.85 olarak gerçekleşti. Miktardaki yüzde 9.33’lük artışa rağmen fiyat artışı ortalamanın üzerinde yansıdı. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 119.91 olurken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 2.54 azalması bu rekor fiyat artışında önemli rol oynadı.

Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 69.39 oldu. Meyvedeki yıllık işlem miktar artışı yüzde 2.51 olurken, fiyat artışı ortalama üzeri yaşandı. Eylül ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimlerde domates son dört yılın miktarda rekorunu kırarken, fiyatta ortalama üzeri gerçekleşti.