Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) İstanbul Müdürlüğü ve Kağıthane Belediyesi'nin açtığı sebze ve meyve alım ihaleleri, ihaleyi düzenleyen idareler tarafından iptal edildi. Verilen bütün tekliflerin yüksekliğine vurgu yapılan üç ihalenin iptal gerekçesinde de "Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle" ifadesi yer aldı.



15 TON DOMATES ALINACAKTI



Polisevi Şube Müdürlüğü'nün Ortaköy Sosyal Tesisi, Beylerbeyi Sosyal Tesisi ve Baltalimanı Polisevi için, 6 Aralık'ta açtığı meyve ve sebze alım ihalesini, 10 Aralık'ta iptal etti. İhalenin ocak-nisan dönemini içeren birinci kısmı 57 kalemden oluşan sebze ve meyveyi kapsıyordu. Alınacak sebzeler içinde 15 ton ile domates birinci sırayı alırken, 4 ton 950 kilo ile salatalık ikinci, 3 ton 980 kilo ile soğan üçüncü sırada yer alıyordu. Her üç sebzenin de fiyatı öngörülenin üzerinde fiyatı artmıştı.



PATATES, DOMATES, SOĞAN...



SGK İstanbul Müdürlüğü, 41 kalemden oluşan sebze ve meyve alımı için 30 Ekim'de ihale düzenledi. Ancak SGK, verilen bütün tekliflerin alım için ayrılan ödeneğin çok üzerinde olması nedeniyle ihaleyi 7 Kasım'da iptal ettiğini duyurdu. SGK'nın yapmak istediği alımlar içinde 40 ton 700 kilo ile patates birinci sırada gelirken, 22 ton 500 kilo ile domates ikinci sırada, 14 ton 390 kilo ile soğan üçüncü sırada geliyordu.



Kağıthane Belediyesi, 64 kalemden oluşan sebze ve meyve alımı için 8 Kasım'da ihale düzenledi. Belediye söz konusu ihaleyi 9 Kasım'da iptal etti. Kağıthane Belediyesi'nin alımını yapmak istediği sebzeler arasında 14 ton 800 kilo ile domates birinci sırayı alırken 4 ton kilo salatalık, 3 ton 500 kilo patates ve 2 ton 850 kilo soğan alınacaktı.

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