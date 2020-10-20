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Mersin merkez Akdeniz İlçesi’nde bulunan Yaş Sebze ve Meyve Hali V Blok'taki bir narenciye deposunda yangın çıktı. Yan taraftaki inşaatta kaynak çalışması yapıldığı sırada çıktığı öne sürülen yangında alevler kısa sürüde büyüyerek diğer iki depoya sıçradı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve su tankeri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Çevredeki vatandaşlar da depo çevresindeki boş plastik kasaları taşıyarak yangının büyümesini engellemeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alınabildi. Yangında büyük çaplı maddi hasar oluştu.