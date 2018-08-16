Sebze ve meyve
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Sebze ve meyve satışında künye uyarısı

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle sebze ve meyvelerin ürün künyesi olmadan satışa sunulmaması uyarısında bulunuldu. Bakanlık tarafından, toptan ve perakende satılan ürünlerde künye kullanılması ile bu künyelerin kullanımında uyulacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla genelge yayımlandı

16.08.2018 - 12:42 | Güncelleme: AA

Künyelerin mevzuat hükümlerine uygun basımına ve kullanımına dikkat edilmesi gerektiğinin ifade edildiği genelgede, toptan ve perakende satış noktalarında malın üretim yeri, cinsi, miktarı, sertifikaları, hangi üreticiye ait olduğu gibi bilgilerin yer aldığı künyelerin bulunmasının önemine değinildi.

Genelgeye göre, perakende olarak satışa sunulan ambalajlı ya da ambalajsız malların künyeleri barkodlu etiket formatında olacak. Künyeler, mala ilişkin bildirimini yapan kişilerce basılacak. Künyelerin toptancı hali çıkışında kontrolü yapılacak ve künyesi bulunmayan malların gidişine izin verilmeyecek. Perakende satış yerlerindeki denetimlerde etiket formatındaki künyenin ibrazı istenecek. Üreticiden aldığı malları satışa sunan market, manav ve pazarcı da bu etiketleri basarak kullanacak.

Perakendeciye mal teslimlerinde tüccar, ithalatçı ve üretici örgütü tarafından da etiket basımı yapılacak. Sebze ve meyveleri kendi üretimi ya da sanayi tesisinde ham madde olarak kullanan lokanta, otel, yemekhane, yurt, hastane ve sanayici gibi son kullanıcılar tarafından satın alınan mallar için ise etiket formatında künye kullanılmayacak.

Genelgede, bu hususlara aykırı hareket edilmesi halinde, ilgili kanun gereği işlem tesis edileceği bildirildi.

"TÜKETİCİ ÜRÜNÜN ALIŞ FİYATINI GÖRMELİ"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek de AA muhabirine yaptığı açıklamada, künye uygulamasına büyük şehirlerdeki marketlerin riayet ettiğini ancak bazı küçük illerde uyum sorunu olabileceğini söyledi. İşletmelerin bu konuda duyarlı olmasını isteyen Altunbilek, "Neticede bu ürünler halden alınırken künyeleri bulunuyor ancak bu ihmal ediliyor. Künye, ürünün nüfus kağıdıdır. Tüm sorumlu meslektaşlarım, market sahipleri künye kullanmalı. Künye, pazardaki uygulamaya kadar devam etmeli. Küçük işletmeler, manavlar, pazar yerlerinde de künye kullanılmalı." dedi.

Altunbilek, künye uygulamasının marketlere de katkı sağlayacağına işaret ederek, "Tüketici, ürünün nerede yetiştiğini, hangi fiyata alındığını bilme hakkına sahip. Künye, marketin de menfaatinedir. Tüketici, bu bilgiyi sunan marketi tercih edecektir." diye konuştu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.