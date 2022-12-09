SEC'den şirketlere kripto para tavsiyesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kripto Para
ABONE OL

SEC'den şirketlere kripto para tavsiyesi

SEC halka açık şirketlere, yatırımcıları kripto para piyasası sebebiyle maruz kalabilecekleri riskler konusunda bilgilendirmelerini tavsiye etti

SEC'den şirketlere kripto para tavsiyesi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), halka açık şirketlere kripto para piyasasından etkilenme ihtimalleri olup olmadığını yatırımcılara açıklamaları tavsiyesinde bulundu.

SEC'ten apılan açıklamada, "Kripto varlık piyasasındaki son iflaslar bu piyasada genel bozulmaya neden oldu. Şirketlerin federal menkul kıymet yasaları çerçevesinde, bu gelişmelerin doğrudan veya dolaylı etkisi ile karşı karşıya olup olmadıklarını açıklama yükümlülükleri olabilir" denildi.

SEC bu yönlendirme ile, FTX'in batması sonrasında ilk kez kripto para piyasasındaki belirsizliği gidermeye yönelik ilk adımını atmış oldu.

Ortaya konan yönlendirmeye göre, şirketlerin kripto para piyasası gelişmelerinin genel etkisini değerlendirmeleri, karşı taraf riskleri olup olmadığını incelemeleri ve buna ek olarak likiditeleri ve finansman temin kabiliyetleri ile ilgili risk olup olmadığını değerlendirmeleri gerekiyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ECB Başkanı Lagarde'dan kripto para uyarısı
KRİPTO PARA ECB Başkanı'ndan sistemik risk uyarısı
Bitcoin 17.000 dolara tutunmaya çalışıyor
KRİPTO PARA Bitcoin tutunmaya çalışıyor
Bitcoin ve Ethereum'da yükseliş
KRİPTO PARA Bitcoin'de yükseliş
İtalya kripto para kârlarından yüzde 26 vergi alacak
KRİPTO PARA İtalya'dan yüzde 26'lık kripto para vergisi
26 milyar dolardan geriye 100.000 dolar kaldı: FTX Kurucusu konuştu
KRİPTO PARA 100 bin doları ve çalışan tek kredi kartı kaldı
Kripto para dünyasını sarsan ölümler
KRİPTO PARA Kripto para dünyasında 1 ayda 3. şok ölüm
Kripto'da ikinci çöküş: BlockFi iflas başvurusunda bulundu! BlockFi nedir, iflas mı etti, neden iflas etti?
KRİPTO PARA Kripto parada bir çöküş daha!
Dogecoin yükselişe gelişti! Elon Musk'ın paylaşımları Dogecoin'in yükselmesini etkiliyor!
KRİPTO PARA Dogecoin yükselişe gelişti!
Bitfront kapanma kararı aldı
KRİPTO PARA Bir kripto para borsası daha kapandı
Emeklilik fonu FTX'ten 95 milyon dolar zarar etti
KRİPTO PARA Emeklilik fonu FTX'ten 95 milyon dolar zarar etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.