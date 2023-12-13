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        Haberler Gündem Seçil Erzan'a 'zimmet' suçundan verilen takipsizlik kesinleşti

        Seçil Erzan'a 'zimmet' suçundan verilen takipsizlik kesinleşti

        Ünlü futbolcuları ve iş insanlarını paralarını "gizli fon"a yatırmaları durumunda yüksek getirili kar edeceklerini vadettiği gerekçesiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında verilen "zimmet" suçundan takipsizlik kararına müşteki avukatları itiraz etmişti. Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği kesin olarak talebi reddetti. Savcılığın "zimmet" suçundan verdiği takipsizlik kararı kesinleşti

        csever@haberturk.com
        Giriş: 13.12.2023 - 00:26 Güncelleme: 13.12.2023 - 00:30
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        'Zimmet' suçundan verilen takipsizlik kesinleşti
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        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede; aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Nestor Fernando Muslera gibi futbol dünyasından önemli isimlerin olduğu toplamda 18 kişi milyonlarca dolar dolandırıldığı iddiasıyla müşteki olarak yer aldı. Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan ve ona yardım ettiği iddia edilen toplamda 8 kişi ise sanık oldu. Yargılama devam ederken savcılığa yapılan şikayetlerden biri daha tamamlandı ve dosyadaki müşteki sayısı 19’a yükseldi.

        “ZİMMET” SUÇU BAKIMINDAN TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

        Hakkında 216 yıla kadar hapis cezası istemiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan dava olan Seçil Erzan hakkında savcılık, bir yandan soruşturmasını çok yönlü ilerletirken “Bankacılık Zimmeti” suçu bakımdan soruşturmanın yürütülebilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) savcılığa “yazılı başvuruda bulunulmasına yer olmadığına” dair gönderdiği karar nedeniyle “zimmet” suçu bakımından takipsizlik kararı verildi.

        BDDK SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

        Müştekilerin avukatları takipsizlik kararına itiraz etmiş, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin itiraz sonucundaki kararını bekliyordu. Talebi değerlendiren Hakimlik, 12 Aralık tarihli kararında avukatların itirazının reddetti. Kararda, 19 Ekim 2023 tarihinde ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği hatırlatıldı. Kararda, Bankacılık Kanunu’nda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılması için BDDK veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulması şartı olduğu hatırlatıldı.

        MAHKEME İTİRAZI REDDETTİĞİ KARARINDA “KANUN YOLU KAPALI” DEDİ

        Hakimlik, BDDK’nın “Kanunun 162. maddesi kapsamında yazılı başvuruda bulunulmasına yer olmadığına” dair yazısı karşısında soruşturmanın gerçekleşmediğini kaydetti. Bu kapsamda avukatların “zimmet” suçundan da dava açılması yönündeki itirazının yerinde olmadığı belirtildi. Sulh Ceza Hakimliği kararında “kanun yolu kapalı” dedi. Yani yeni bir delil bulunmadıkça “zimmet” suçundan verilen takipsizlik kararı şekilde kesinleşmiş oldu.

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