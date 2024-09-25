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        Haberler Gündem Güncel Seçil Erzan için yeni iddianame | Son dakika haberleri

        Seçil Erzan için yeni iddianame

        Seçil Erzan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 5 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla Erzan hakkında savcılığa ilk suç duyurusunda bulunan Atilla Baltaş'ın şikayetiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan yeni iddianamede, Seçil Erzan'ın Atilla Baltaş'ı dolandırdığı ve sahte evrak düzenlediği belirtildi. Erzan için 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamenin ana soruşturmayla birleştirilmesi de talep edildi

        Giriş: 25.09.2024 - 16:54 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:54
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        Seçil Erzan için yeni iddianame
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        Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 93 ile 305 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Seçil Erzan hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Erzan hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Atilla Baltaş’ın müşteki olduğu iddianamede Seçil Erzan’ın dolandırıcılık ve özel belgede sahte evrak düzenlediği kaydedildi.

        BALTAŞ DOLANDIRILDI

        Soruşturmada, Seçil Erzan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan ilk kişinin Atilla Baltaş olduğu da ortaya çıktı. Baltaş, 7 Nisan 2023 günü Seçil Erzan tarafından 5 milyon dolar dolandırıldığını iddia ederek avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulundu. Aynı gün Denizbank yetkilileri de Seçil Erzan hakkında yurt dışı yasağı konulmasını talep etti. Habertürk de, şikayet dilekçesinde yaşanan milyonluk vurgun olayının haberini ilk kez Türkiye’ye duyurdu.

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        ANA SORUŞTURMAYA ALINMAMIŞTI

        Şikayetin ardından, Erzan’ın aralarında spor camiasının ünlü isimlerinin de yer aldığı bazı kişileri de dolandırdığı ortaya çıkmasıyla birlikte soruşturma genişletilmişti. Erzan hakkında ilk başta 19 müştekinin şikayetiyle iddianame hazırlandı. İlk iddianamede Baltaş’ın şikayeti ayrı tutuldu ve ana soruşturma davasına konulmadı.

        YENİ İDDİANAMELER EKLENDİ

        Soruşturmaya yeni isimler eklendikçe, yeni iddianameler de düzenlendi. Giderek artan müşteki sayısı üzerine, Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 93 yıldan 305 yıla kadar hapsi istendi.

        BALTAŞ’TA MÜŞTEKİ OLARAK YER ALDI

        Tüm bu gelişmeler yaşanırken Seçil Erzan hakkında ilk şikayette bulunan iş insanı Atilla Baltaş da 18 ay sonra müşteki olarak soruşturmada yer aldı. Baltaş’ın aylar önce verdiği şikayet dilekçesinin ardından soruşturma tamamlandı. Hazırlanan yeni iddianamede Seçil Erzan'ın Baltaş’ı dolandırdığı ve özel belgede sahtecilik suçu işlediği belirtilerek, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Ayrıca bu iddianamenin İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana davayla birleştirilmesi talebinde bulunuldu.

        YAZIŞMALAR İDDİANAMEYE GİRDİ

        Hazırlanan iddianameye Seçil Erzan ile Atilla Baltaş’ın yazışmaları da delil olarak girdi. Değerlendirme bölümünde yer o bölümde şu detaylara ver verildi: “Şüpheli Seçil Erzan'ın, Atilla Baltaş'ı Denizbank bünyesinde yatırım yapacağını söyleyerek kandırıp fona para yatırmaya ikna ettiği ve Atilla Baltaş'tan birden çok kez olmak suretiyle toplamda 3.000.000 USD parayı teslim aldığı, akabinde şüpheli Seçil Erzan'ın, Atilla Baltaş'a sahte oluşturduğu belgeleri verdiği, özellikle bu durumun Seçil Erzan'ın kullanımında bulunan cep telefonu üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde düzenlenen 02/01/2024 tarihli rapor ile sabit olduğu, bu rapor doğrultusunda Seçil Erzan ile Atilla Baltaş arasında gerçekleşen yazışmalardan Atilla Baltaş'ın, şüpheli Seçil Erzan'a göndermiş olduğu 'Dün bile ne şartlarla getirip sana parayı veriyorum ya', 'Bunca insana ben bunları sana nasıl inanarak yaptım ya', 'Fon mon', 'Beni kullandın yaaa', 'Bu kadar beni kullanan yalan konuşan ve benim saf temiz sevgimi kullandın ya yazıklar olsunnnnn', 'Ama ben sevdiğim içinn tüm insanlardan aldım sana verdim', 'Beni aptal yerine sokuyorsun yurt dışı filan diyorsun düne kadar buradaydı senin bankadaydım işlemler bugün başka yerde diyorsun', 'Ya demedin mi orada duruyor bugün bana diyorsun içeride hiçbir şey yok” şeklinde belirtilen yazışmaların dikkat çektiği, bu haliyle şüpheli Seçil Erzan'ın müştekiden 3.000.000 USD alarak dolandırdığı ve özel belgede sahtecilik suçlarını işlediği anlaşılmıştır.”

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