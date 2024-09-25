Seçil Erzan için yeni iddianame

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 93 ile 305 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Seçil Erzan hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Erzan hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Atilla Baltaş’ın müşteki olduğu iddianamede Seçil Erzan’ın dolandırıcılık ve özel belgede sahte evrak düzenlediği kaydedildi.

BALTAŞ DOLANDIRILDI

Soruşturmada, Seçil Erzan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan ilk kişinin Atilla Baltaş olduğu da ortaya çıktı. Baltaş, 7 Nisan 2023 günü Seçil Erzan tarafından 5 milyon dolar dolandırıldığını iddia ederek avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulundu. Aynı gün Denizbank yetkilileri de Seçil Erzan hakkında yurt dışı yasağı konulmasını talep etti. Habertürk de, şikayet dilekçesinde yaşanan milyonluk vurgun olayının haberini ilk kez Türkiye’ye duyurdu.

REKLAM ANA SORUŞTURMAYA ALINMAMIŞTI Şikayetin ardından, Erzan’ın aralarında spor camiasının ünlü isimlerinin de yer aldığı bazı kişileri de dolandırdığı ortaya çıkmasıyla birlikte soruşturma genişletilmişti. Erzan hakkında ilk başta 19 müştekinin şikayetiyle iddianame hazırlandı. İlk iddianamede Baltaş’ın şikayeti ayrı tutuldu ve ana soruşturma davasına konulmadı. YENİ İDDİANAMELER EKLENDİ Soruşturmaya yeni isimler eklendikçe, yeni iddianameler de düzenlendi. Giderek artan müşteki sayısı üzerine, Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 93 yıldan 305 yıla kadar hapsi istendi.