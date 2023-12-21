Seçil Erzan'ın telekonferans oyunu ortaya çıktı! Gündemden düşmeyen Seçil Erzan'ın milyonlarca dolarlık vurgun olayında yeni detaylara ulaşılıyor. Daha önce müştekiye telefonda sahte birini banka görevlisi Ali Böcügöz diye tanıtarak konuşturan Erzan'ın bu yöntemi iki farklı zamanda parasını isteyen müştekisine yaptırdığı ortaya çıktı. Dosyada yer alan ayrıntılara göre Erzan, müşteki Bülent Çeviker'e, bir kez 'Kenan bey' bir kez de 'Fatih bey' diye sahte kişileri banka yetkilisi gibi tanıtarak telekonferansla görüştürdü. Peki 'Kenan bey" ve "Fatih bey" kimdi? Detaylar haberimizde...

Yılın dolandırıcılık davasında yer alan yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, müşteki İnci Çeviker tarafından kaydedilen 4 dakika 39 saniyelik bir ses kaydı, dava dosyasında yer almıştı.

Bu ses kaydında, Seçil Erzan üçüncü kişiyi hatta bağlayıp banka görevlisi Ali Böcügöz diye tanıtmıştı. Seçil Erzan’ın benzer telekonferans olayını iki kez daha müştekiye yaptırdığı ortaya çıktı.

KENAN VE FATİH BEY DİYE ARATTI

Bu ayrıntı müşteki Bülent Çeviker’in avukatı Prof. Dr. Hediye Ergin’in verdiği şikayet dilekçesinde ortaya çıktı. Verilen şikayet dilekçesinde, ödeme zamanında parasını alamayan müvekkili Bülent Çeviker’in şüphelenmesi üzerine banka yetkilileri ile görüşmek istediğini belirterek olayın detayları anlatıldı. Dilekçede şunlar kaydedildi: "Müvekkilimin bu durumdan şüphelenmeye başlaması üzerinde banka çalışanı/yetkilisi olduğunu belirttiği 'Fatin bey', 'Kenan bey', 'Ali Böcügöz (Daha sonra isminin Ali Yörük olduğunu öğrendiğimiz) isimli kişileri arayarak telekonferans yöntemiyle müvekkilimle konuşturmuş, böylelikle yapılan işlemlerin doğru olduğu konusunda müvekkilimde güven uyandırmaya çalışmıştır. Kendilerini 'Fatin bey', 'Kenan bey', 'Ali Böcügöz' olarak tanıtan kişiler de muhtemel diğer şüphelilerdir, bu kişilerin araştırılmasını ve kimliklerinin tespit edilerek haklarında kamu davası açılarak cezalandırılmalarını istiyoruz.” denildi.

DURUŞMADA KONUŞULDU

Telekonferansın detayları da ilk yapılan duruşmada da konuşuldu. Bülent Çeviker’in avukatı Prof Dr. Hediye Ergin, Ali Yörük’e “Müvekkilimle neden Ali Böcügöz olarak konuştunuz” diye sordu. Yörük’ün avukatı buna itiraz ederek, konuşan kişinin müvekkili Ali Yörük değil Mert Zeydanlı olduğunu söyledi. Ali Yörük ise, Seçil hanımın kendisini arayıp Fatih bey diye konuştuğunu bunun üzerine kendisinin de bu durumu idare ettiğini söyledi.

"KENAN BEY" KİMDİR?

Ortaya çıkan iddialara göre, yapılan 3 ayrı telekonferans olayında Seçil Erzan tarafından müştekiye banka görevlisi gibi tanıtılan Ali Böcügöz’ün Mert Zeydanlı, Fatih beyin ise Ali Yörük olduğu belirtiliyor. Geriye kalan "Kenan bey"in kim olduğu ise henüz tespit edilemedi.