SEÇİM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? 31 MART PAZAR İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU

İstanbul'da Pazar günü hava güneşli. Hatta mega kent için sıcak bile diyebiliriz çünkü sıcaklıklar 10 ile 19 derece arasında değişecek.

Ankara da güneşli ve sıcak bir gün geçirecek. Termometreler, 24 dereceyi gösterirken Başkent bahar havasını yaşarken oy kullanacak.

İzmir yarın bahar değil, yazdan bir gün yaşayacak kadar sıcak olacak; sıcaklıklar 28 dereceye kadar çıkacak.