Seçim günü kafeler, restoranlar ve AVM'ler açık mı?
Türkiye'de yerel yönetimler için kritik bir dönemeç olan 31 Mayıs'ta yerel seçimler gerçekleşecek. Seçmenler; belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarını belirlemek için sandık başına gidecekler. Bu kapsamda, o gün içerisinde günlük hayatına devam etmek isteyen kişiler şimdiden, "Seçim günü kafeler, restoranlar ve AVM'ler açık mı, kapalı mı? 31 Mayıs 2024 seçim günü AVM'ler açık mı kapalı mı olacak?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...
Seçim günü yaklaştıkça, seçmenlerin ve adayların heyecanı artarken, sandık başına gitmek için hazırlıklar da hız kazanıyor. 31 Mayıs seçim günü boyunca kafeler, restoranlar ve alışveriş merkezlerinin açık mı yoksa kapalı mı olacağı konusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Seçim gününde işletmelerin faaliyetlerini sürdürüp sürdürmeyeceği konusunda açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 31 Mart seçim günü kafeler, restoranlar ve AVM'ler açık mı? Detaylar haberimizde...
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
SEÇİM GÜNÜ KAFELER, AVM VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnızca yemek verilebilecek.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
SEÇİM TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?
25 Mart itibarıyla seçim araç ve gereçlerinin hazırlık süreci başlayacak. 28 Mart'ta tutuklu ve hükümlülere ilişkin listeler kesinleşecek. 29 Mart'ta sandık görevlilerinin eğitim süreci sona erecek. 29 Mart'ta malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi gerçekleşecek. 30 Mart'ta adayların propagandaları için son gün olacak. 31 Mart'ta seçim yasakları sona erecek.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Yerel seçimde, 1 milyon 32 bin 610'u ilk kez olmak üzere toplam 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. 34 siyasi parti adayının yarışacağı seçimde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak. 32 ilde 07.00'de başlayacak oy kullanma işlemi 16.00'da sona erecek. Diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında seçmen oyunu kullanabilecek.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
OY VERME İŞLEMİ KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?
YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı.
Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.
Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.
31 MART YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024