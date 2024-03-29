Seçim günü yasakları nelerdir? Seçim gününde kapalı olan yerler
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü tekrar sandığa gidiyor. Bu kapsamda, günübirlik uygulanan seçim yasakları, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak. Seçim yasakları nedeniyle bazı yerler geçici olarak kapalı olacak. Peki, 31 Mart yerel seçim günü uygulanacak seçim yasakları nelerdir? İşte, detaylar...
31 Mart yerel seçim günü yerel yöneticilerini seçmek için oy verecek vatandaşların seçim yasaklarını da uyması gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tarafından belirlenen seçim yasakları, güvenliğin sağlanması amacıyla uygulanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; seçim yasakları 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar sürecek. İşte, seçim yasakları ve detayları...
SİLAH VE BENZERİ ALETLER TAŞIMAK YASAK
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.
BAZI MEKÂNLAR KAPALI OLACAK
Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
DÜĞÜN YASAĞI AKŞAMA KADAR DEVAM EDİYOR
Seçim yasaklarına uyulması şartıyla 31 Mart günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.
SAAT 21.00'E KADAR TÜM SEÇİM YAYINLARI YASAK
Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.
Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK'nin gerek görmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.