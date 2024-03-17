Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim kampanyası kapsamında 40'a yakın ili ziyaret etti. Erdoğan’ın 10 ili daha ziyaret etmesi bekleniyor.

"BÜYÜK ANKARA" VE "YENİDEN İSTANBUL" MİTİNGLERİNE KATILACAK

Yerel seçim kampanyasında son 2 haftaya girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 7 bölgesinde seçmenle buluştu. Ramazan ayında da il ziyaretlerine ara vermedi. Erdoğan’ın yerel seçimlerde son viraja girilirken, Ankara ve İstanbul programları yoğunlaşacak. 23 Mart'ta "Büyük Ankara" ve 24 Mart’ta ise İstanbul Atatürk Havalimanı'nda “Yeniden Büyük İstanbul Mitingi”ne katılacak.

ESNAFLA BİR ARAYA GELECEK

Erdoğan, yeni haftanın ilk 2 gününde, Ankara'da hem çeşitli açılış ve mitingler yapacak hem de esnafla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Isparta, Burdur, Tokat, Yozgat, Çorum, Diyarbakır, Batman, Kayseri, Kocaeli ve Bursa'ya giderek seçmenle buluşması bekleniyor.