SEÇİM GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.