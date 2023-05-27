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Seçim pusulası nasıl katlanır? Seçim pusulası katlarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

28 Mayıs Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi için artık heyecan doruğa çıkmış durumda. Ülke genelinde 60 milyondan fazla vatandaşımızın oy kullanmak ve 13. Cumhurbaşkanımızı seçmek için sandık başına gideceği günle ilgili en çok; oy pusulası nasıl katlanır ve adım adım seçim pusulası nasıl katlanır sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...

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  • Seçim pusulası nasıl katlanır? Seçim pusulası katlarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

    13. Cumhurbaşkanı Seçimi için nefesler tutulmuş durumda. Oy kullanmak için hazırlıklarına devam eden vatandaşlar için, oy kullanırken en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri olan; pusula katlama ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • Seçim pusulası nasıl katlanır? Seçim pusulası katlarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

    OY PUSULASI NASIL KATLANILIR?

    Cumhurbaşkanı adayını seçerken isimlerin altında bulunan yuvarlak bölüme mührünü vuracak. Fakat bu mührü vururken diğer adaylara mührün taşmaması şartı aranacak. Dolayısıyla mühür vurulan adayın olduğu kısmı dışa doğru katlamak önemlidir.
  • Seçim pusulası nasıl katlanır? Seçim pusulası katlarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

    Pusulada, 5 ittifak, 25'de siyasi partinin yer alacak. Seçmen hem ittifaka hem de ittifak içerisinde yer alan bir siyasi partiye mührü basarsa o oy hem siyasi partiye hem de ittifaka yazılmış olacak. Ancak, seçmen ittifak içerisinde bulunan bütün siyasi partilere oy vermesi halinde ise o oyda ittifakın ortak hanesine yazılacak.
  • Seçim pusulası nasıl katlanır? Seçim pusulası katlarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

    PUSULAYA MÜHÜR BULAŞIRSA OY GEÇERSİZ Mİ OLUR?

    Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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