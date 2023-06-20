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Sandık görevlisi ücretleri: 2023 sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak?

Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14-28 Mayıs tarihleri arasında milyonlarca seçmenin katılımı ile tamamlandı. Seçim günü sandık kurullarında görev alanlar, sandık görevlisi ücreti ve ödemelerin yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Sandık görevlisi ücretleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kurulu tarafından belirlenmektedir. İşte 2023 sandık görevlisi ücreti hesaplama ekranı...

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  • SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ödeme tarihleri 2023: 2023 Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman hesaba yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

    14-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen genel seçimlerin ardından sandık görevlisi ücretlerinin hesaba yatacağı tarih araştırılmaya devam ediyor. 1. ve 2. tur seçimlerinde sandık görevlileri; sandık güvenliği ve oy verme ve oy sayımı gibi kritik görevler üstlendi. Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri için gözler YSK'dan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "Seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatar?" İşte sandık görevlisi ücretlerinin hesaba yatacağı tarih...
  • SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ödeme tarihleri 2023: 2023 Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman hesaba yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

    2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Sandık görevlilerine ve sandık başkanına ne kadar ücret verileceği henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

    2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yöntemi ile 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.
  • SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ödeme tarihleri 2023: 2023 Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman hesaba yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

    2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

    Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

    Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL
  • SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ödeme tarihleri 2023: 2023 Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman hesaba yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

    MÜŞAHİT NEDİR?

    Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye “gözlemci” veya “müşahit” denmektedir.
  • SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ödeme tarihleri 2023: 2023 Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman hesaba yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

    MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI?

    Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitlere para ödemesi yapılmaz.
  • SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ödeme tarihleri 2023: 2023 Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman hesaba yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

    SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK? 

    14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim 2. turu sonrasında, sandıklarda görev alan görevliler, sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihi sorgulamayı sürdürüyor.

    Sandık görevlisi ücretinin, haziran ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

     
  • SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ödeme tarihleri 2023: 2023 Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman hesaba yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

    ÖDEMELER AÇILACAK HESAPLARA YAPILACAK

    Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.
  • SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ödeme tarihleri 2023: 2023 Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman hesaba yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

    Sandık görevlisi ücretleri kimlik ibrazı yoluyla bankalar aracılığıyla yapılması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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