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        Haberler Gündem Seçim yasakları neler? YSK 31 Mart seçim yasaklarını duyurdu! İşte merak edilen seçim yasakları

        YSK 31 Mart seçim yasaklarını duyurdu! İşte merak edilen seçim yasakları

        Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Yerel yönetimlerin belirleneceği seçim öncesinde kamuoyunun genelinde seçim yasakları merak edilip araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından seçim yasakları kamuoyuyla paylaşıldı. İşte 31 Mart yerel seçim yasakları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 12:39 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:39
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        Yerel seçimler öncesinde geri sayım sürüyor. Seçim takviminin belli olmasının ardından kamuoyunun genelinde seçim yasakları merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki YSK tarafından seçim yasakları açıklandı. Peki, 31 Mart 2024 yerel seçim yasakları neler? İşte Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyuyla paylaşılan yasaklar...

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        31 MART SEÇİM YASAKLARI

        Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

        Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

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        KAFE VE KIRAATHANELER KAPALI OLACAK!

        Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

        Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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        YAYINLAR SAAT 21.00'DEN SONRA SERBEST OLACAK

        Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

        Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

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        Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK'nin gerek görmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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