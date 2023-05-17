2023 Türkiye genel seçimleri ile ilgili gelişmeler devam ediyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlere ilişkin en çok araştırılan konulardan biri de seçime itiraz süreci oldu. Söz konusu duruma dair merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...