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Seçime itiraz süresi ne zaman bitiyor, son gün belli mi? 2023 YSK seçim takvimi

14 Mayıs't gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sonrası seçime itiraz süreci ile ilgili araştırmalar iyice arttı. İşte, yurt içinde 60 milyona yakın vatandaşımızın oy kullandığı seçimin itiraz süreci hakkında son durum...

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  • Seçime itiraz süresi ne zaman bitiyor, son gün belli mi? 2023 YSK seçim takvimi

    2023 Türkiye genel seçimleri ile ilgili gelişmeler devam ediyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlere ilişkin en çok araştırılan konulardan biri de seçime itiraz süreci oldu. Söz konusu duruma dair merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • Seçime itiraz süresi ne zaman bitiyor, son gün belli mi? 2023 YSK seçim takvimi

    SEÇİM İTİRAZ SÜRECİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    YSK Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem milletvekili geçen seçim takvimi yayınlamıştı. Buna göre İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazlar 17 Mayıs Çarşamba günü saat 17:00'de bitecek.
  • Seçime itiraz süresi ne zaman bitiyor, son gün belli mi? 2023 YSK seçim takvimi

    YSK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YSK Başkanı Yener konuyla ilgili olarak, “298 sayılı yasa uyarınca il ve ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca kesin karara bağlanma tarihi ise 18 Mayıs Perşembe günüdür. 
  • Seçime itiraz süresi ne zaman bitiyor, son gün belli mi? 2023 YSK seçim takvimi

    Bu tarihten sonra 19 Mayıs Cuma günü ise kesin sonuçların ilanına gidilecektir. Kesin sonuçların ilanından sonra yurt dışında oy verme işlemleri başlayacak. 24 Mayıs Çarşamba günü başlayan oy verme işlemleri yurt dışında işlemleri bu şekilde başlayacak” ifadelerine yer verdi.

     
  • Seçime itiraz süresi ne zaman bitiyor, son gün belli mi? 2023 YSK seçim takvimi

    Açıklanan sandık bilgileri, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci Cumhurbaşkanı Seçimi'nde de geçerli olacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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