14 Mayıs'ta düzenlenen 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarıken; Cumhurbaşkanlığı Seçimi adayların yeterli oy sayısına ulaşamaması nedeniyle ertelendi. Seçmenler, 28 Mayıs 2023 Pazar günü, bir kez daha sandık başına gitti. Oy verme işleminin tamamlanmasıyla beraber sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi. Peki, seçimi kim kazandı, hangi aday cumhurbaşkanı oldu? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları ile kazanan aday...