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Seçimin ertesi gün okul var mı yok mu? 29 Mayıs 2023 Okullar tatil mi, ders olacak mı?

28 Mayıs'ta Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanma işlemlerini gerçekleştirmek için tekrar sandık başına gidecek. Adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'dan birine oy verecek olan vatandaşların gündeminde: "Seçimin ertesi gün okul var mı yok mu? 15 Mayıs 2023 Okullar tatil mi, ders olacak mı?" soruları yer alıyor. İşte ayrıntılar...

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  • Seçimin ertesi gün okul var mı yok mu? 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar tatil mi, ders olacak mı?

    Yaklaşan 28. Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu sebebiyle, okula giden öğrenciler ve velilerin gündeminde, "29 Mayıs'ta okullar tatil mi? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi olacak?" soruları yer almaya başladı. Konuyla ilgili resmi açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. İşte ayrıntılar...
  • Seçimin ertesi gün okul var mı yok mu? 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar tatil mi, ders olacak mı?

    29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarına göre seçimin ertesi günü yani 29 Mayıs'ta okullar 1 gün tatil olacak. 
  • Seçimin ertesi gün okul var mı yok mu? 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar tatil mi, ders olacak mı?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklama şu şekilde:

    "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs’ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak."
  • Seçimin ertesi gün okul var mı yok mu? 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar tatil mi, ders olacak mı?

    OY VERME İŞLEMİ KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?

    YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; 28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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