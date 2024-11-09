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        Seçimin kaybı için Biden'ı suçladı

        ABD'de seçim sonuçlarına dair tartışmalar devam ediyor. Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, seçimin kaybedilmesinde Biden'ı suçluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 19:02 Güncelleme: 09.11.2024 - 19:02
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        Seçimin kaybı için Biden'ı suçladı
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        Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çok geç çekilmesinin Demokratların mağlubiyetinde önemli bir faktör olduğunu belirtti.

        Pelosi, "The Times"a verdiği röportajda, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın galibiyetiyle sonuçlanan başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        BIDEN, SEÇİM YARIŞINDAN GEÇ ÇEKİLDİ

        Biden'ın seçim yarışından geç çekilmesinin Demokratların ön seçimlerdeki başarısını etkilediğini aktaran Pelosi, "Eğer Başkan daha önce çekilseydi, belki ön seçimlerde Kamala Harris dışında başka adaylar da yarışabilirdi." ifadelerini kullandı.

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        Pelosi, bu süreçte Harris'in de Amerikan halkına mesajını daha güçlü bir şekilde gönderebileceğini kaydetti.

        "HER ŞEY ÇOK DAHA FARKLI OLURDU"

        Biden'ın çekildikten hemen sonra Harris'e desteğini açıklamasının da "açık bir ön seçim" sürecini engellediğine işaret eden Pelosi, "Başkan çok daha erken çekilseydi, her şey çok daha farklı olurdu." diye konuştu.

        ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz'da seçim yarışından çekildiğini duyurmuş, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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