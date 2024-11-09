Seçimin kaybı için Biden'ı suçladı

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çok geç çekilmesinin Demokratların mağlubiyetinde önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Pelosi, "The Times"a verdiği röportajda, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın galibiyetiyle sonuçlanan başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BIDEN, SEÇİM YARIŞINDAN GEÇ ÇEKİLDİ

Biden'ın seçim yarışından geç çekilmesinin Demokratların ön seçimlerdeki başarısını etkilediğini aktaran Pelosi, "Eğer Başkan daha önce çekilseydi, belki ön seçimlerde Kamala Harris dışında başka adaylar da yarışabilirdi." ifadelerini kullandı.