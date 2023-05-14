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Seçimler ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak, kimler oy kullanabilecek?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kala ikinci tura kalma ihtimali gündeme geldi. Seçimin ilk turunda yeterli oy sayısına ulaşılamaması durumunda 2023 Genel seçimlerinin ikinci tura kalma olasılığı bulunuyor. İşte YSK seçim takvimi ile 2023 ikinci tur seçim tarihi takvimi...

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  • Seçimler ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak, kaç gün sonra tekrarlanacak ve kimler oy kullanabilecek?

    14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Yurt içinde kurulacak olan 190 bin 736 sandıkta 64 milyondan fazla seçmen oy kullanabilecek. İlk turda yeterli oy çoğunluğuna ulaşılmaması durumunda 2023 Genel seçimlerinin ikinci tura kalma ihtimali bulunuyor. YSK ikinci tur seçim tarihi takvimine göre 2. tur seçimleri de Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Bu nedenle "Seçimler ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak, kaç gün sonra tekrarlanacak ve kimler oy kullanabilecek?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 YSK seçim takvimi ile ikinci tur seçim tarihine ilişkin merak edilen detaylar...
  • Seçimler ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak, kaç gün sonra tekrarlanacak ve kimler oy kullanabilecek?

    OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE SAAT KAÇTA BİTECEK?

    14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek.
  • Seçimler ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak, kaç gün sonra tekrarlanacak ve kimler oy kullanabilecek?

    14 MAYIS GENEL SEÇİMLERİ 2. TURA KALIRSA NE ZAMAN YAPILACAK?

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri takvimine göre seçimin ikinci tura kalması durumunda yapılacağı tarih açıklandı.

     

    YSK seçim takvimine göre 2023 Genel seçimlerinde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanmaması durumunda seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak.
  • Seçimler ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak, kaç gün sonra tekrarlanacak ve kimler oy kullanabilecek?

    YSK 2023 GENEL SEÇİMLERİ İKİNCİ TUR TAKVİMİ

    Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu kalması durumunda seçim takvimi şu şekilde işleyecek:

    15 Mayıs: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
  • Seçimler ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak, kaç gün sonra tekrarlanacak ve kimler oy kullanabilecek?

    16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

    17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.
  • Seçimler ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak, kaç gün sonra tekrarlanacak ve kimler oy kullanabilecek?

    18 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

    19 Mayıs: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

    20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

    24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

    27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.
  • Seçimler ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak, kaç gün sonra tekrarlanacak ve kimler oy kullanabilecek?

    28 Mayıs: Oy verme günü.

    29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

    30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

    31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.

     

    1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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