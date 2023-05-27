SEÇİMLERDE YURT DIŞINDA KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

YSK Başkanı Yener, toplam seçmen sayısını da açıklarken, "Yurtdışında ise 3 milyon 416 bin 498 olup, bu seçmenlerimizden 1 milyon 595 bin 158'i kadın, 1 milyon 820 bin 940 erkek seçmen sayımız bulunmakta. 277 bin 646 seçmen ilk kez oy kullanacak.

Yener'in açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla yurt dışında 2 bin 435 kişi ilk kez oy kullanmış olacak.