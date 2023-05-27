Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? 28 Mayıs 2023 Seçimde kaç milyon kişi oy verecek?

Türkiye, 28 Mayıs 2023 Pazar günü 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidiyor. İlk turda adayların yeterli oy oranına sahip olamaması sebebiyle seçimler ikinci tura kalmıştı. Seçmenlerin gözü "2. tur seçimlerde kaç kişi oy kullanacak?" sorusuna çevrildi. İşte YSK Başkanı Yener'in açıklamasına göre 28 Mayıs 2023 seçmen sayısı...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? 28 Mayıs 2023 Seçimde kaç milyon kişi oy verecek?

    14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri adayların yeteri sayıda oya ulaşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı. İlk turda yaklaşık 6 milyon yeni seçmen oy kullanmıştı. 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa giden seçmenler "2. tur seçimlerde kaç kişi oy kullanacak, kaç milyon kişi oy verecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2023 seçmen sayısı...
  • Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? 28 Mayıs 2023 Seçimde kaç milyon kişi oy verecek?

    SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

    YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmen sayıları ve basılan oy pusulalarına ilişkin 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi yaptığı açıklamada; "Yurtiçi ve yurtdışı seçmen sayısını açıklıyoruz. Yurt içi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790'ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak" dedi.
  • Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? 28 Mayıs 2023 Seçimde kaç milyon kişi oy verecek?

    Cezaevi ve seyyar sandıklara ilişkin açıklama yapan Yener, "973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurlunda 191 bin 884 sandık kurulu kurulacak. 421 ilçemizde seyyar sandık kurulacak, 6 bin 215 seçmen oy kullanacak. Cezaevinde hükümlü olan seçmen sayısı 53 bin 172'dir. Gümrüklerde ise 4 bin 671 sandık kurulu kurulmuştur" ifadelerini kullandı.
  • Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? 28 Mayıs 2023 Seçimde kaç milyon kişi oy verecek?

    SEÇİMLERDE YURT DIŞINDA KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

    YSK Başkanı Yener, toplam seçmen sayısını da açıklarken, "Yurtdışında ise 3 milyon 416 bin 498 olup, bu seçmenlerimizden 1 milyon 595 bin 158'i kadın, 1 milyon 820 bin 940 erkek seçmen sayımız bulunmakta. 277 bin 646 seçmen ilk kez oy kullanacak.

    Yener'in açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla yurt dışında 2 bin 435 kişi ilk kez oy kullanmış olacak.
  • Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? 28 Mayıs 2023 Seçimde kaç milyon kişi oy verecek?

    Buna göre; 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerinde yurt içi ve yurt dışında toplam 49 bin 958 seçmen daha ilk kez sandığa gidecek.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.