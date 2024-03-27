ANKARA'DA KAÇ MİLYON SEÇMEN VAR?

Ankara İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da 4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi 4 milyon 282 bin 718 olarak belirlenen Ankara'nın seçmen sayısı, yaklaşık bir yılda 22 bin 153 artış gösterdi.