KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

Yurt içi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790'ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak.

Yurt dışında ise 3 milyon 416 bin 498 seçmen olup, bu seçmenlerin 1 milyon 595 bin 158'i kadın, 1 milyon 820 bin 940 erkek. 277 bin 646 seçmen ilk kez oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ise 2 bin 435 kişi ilk kez oy kullanacak.