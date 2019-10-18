'Yaralamaya teşebbüs'ten dava açıldı

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, AK Parti Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Yıldırım, 24 Haziran 2018 tarihindeki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sırasında, siyasi parti temsilcisi olarak Kadıköy Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'nda görevliyken oy kullanan bir kişiyle tartıştı, taraflar adliyelik oldu.

“YARALAMAYA TEŞEBÜS”TEN DAVA AÇILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, okula oy kullanmak amacıyla gelen 89 yaşındaki Emel Oral 77 yaşındaki ve Sühendan Göy, müşteki Zeynep Yıldırım’la tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sanıklar Yıldırım’ın başörtüsünü çekerek itti. Araya olay yerinde bulunan kişiler girdi. Sanıklar hakkında, “kasten yaralamaya teşebbüs” suçundan 9’ar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMADAN CEZA VERİLDİ”

Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada mahkeme kararını verdi. Mahkeme hakimi, sanık Emel Oral'ın suç işlemediğinin sabit olduğunu belirtti, beraatına karar verdi. Sühendan Göy'ün ise işlediği suçun "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" olduğunu kaydeden mahkeme, önce 6 ay hapsine hükmetti, ardından da hapis cezasını adli para cezasına çevirerek, 3 bin lira ödemesini kararlaştırdı.