Sabah saatlerinde geldikleri AVM’de gün boyu alışveriş yapıp mağazaları dolaşan ikili, daha sonra bir mekanda yemek yedi.

Piriler kendisine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi: "Henüz anlaşmış olduğum bir proje yok. Şu sıralar kafamı dinliyorum önümüzdeki günlerde netlik kazanırsa o zaman tekrardan konuşuruz"