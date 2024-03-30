Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen bilgi kağıdı ve kimliksiz oy verilir mi?

        Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Kimliksiz oy verilir mi?

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Yerel seçimlere sayılı günler kala, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Seçmen bilgi kağıdı, seçmenin nerede hangi sandıkta oy kullanacağını göstermektedir. İşte seçmen kağıdı oy kullanılır mı ve kimliksiz oy verilir mi sorularının yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 09:53 Güncelleme: 30.03.2024 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yerel seçimler için sandık başına gidecek olan seçmenler, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılıp kullanamayacağını araştırmaya başladı. Seçmenler, oy kullanacakları yer bilgisine; e-Devlet, YSK’nın internet sitesi, mobil uygulaması üzerinden öğrenebilmektedir. Peki, "Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen bilgi kağıdı ve kimliksiz oy verilir mi?" İşte detaylar...

        2

        SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

        Oy kullanacak vatandaşlar seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilir. Ancak kişinin nerede hangi sandıkta oy kullanacağı seçmen kağıdında yazılı olduğu için seçmen kağıdının çıktısı olmasa bile e-devlet üzerinden nerede oy kullanacağını öğrenmesi gerekmektedir.

        3

        Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

        4

        e-DEVLET İLE SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI SORGULAMA

        Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, YSK'nın https://secmen.ysk.gov.tr internet sayfası üzerinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulanabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alınabilir.

        5

        E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Motokuryeyi ölüme terk etti! Vicdan!
        Motokuryeyi ölüme terk etti! Vicdan!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Mahkeme başkanından, eski kocaya: Bu kadın tarla değil!
        Mahkeme başkanından, eski kocaya: Bu kadın tarla değil!
        EYT’li esnaf nasıl emekli olabilir?
        EYT’li esnaf nasıl emekli olabilir?
        Bölge bölge hava durumu... Meteoroloji'den iyi haber!
        Bölge bölge hava durumu... Meteoroloji'den iyi haber!
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Âşıklar haftası
        Âşıklar haftası
        Karakterlerini ele veriyor!
        Karakterlerini ele veriyor!
        İzlediğiniz dizilerden sınava girmeye hazır mısınız?
        İzlediğiniz dizilerden sınava girmeye hazır mısınız?
        "Okan Buruk kardeşim gibidir"
        "Okan Buruk kardeşim gibidir"
        16 yaşındaki Kademcan 'kız meselesi' nedeniyle öldürülmüştü! Bir kişi tutuklandı
        16 yaşındaki Kademcan 'kız meselesi' nedeniyle öldürülmüştü! Bir kişi tutuklandı
        Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
        Bahçelievler'de sokak ortasında silahlı çatışma
        Bahçelievler'de sokak ortasında silahlı çatışma
        Zelenskiy: Yardım gelmezse geri çekiliriz
        Zelenskiy: Yardım gelmezse geri çekiliriz
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası