Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Kimliksiz oy verilir mi?
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Yerel seçimlere sayılı günler kala, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Seçmen bilgi kağıdı, seçmenin nerede hangi sandıkta oy kullanacağını göstermektedir. İşte seçmen kağıdı oy kullanılır mı ve kimliksiz oy verilir mi sorularının yanıtı...
Yerel seçimler için sandık başına gidecek olan seçmenler, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılıp kullanamayacağını araştırmaya başladı. Seçmenler, oy kullanacakları yer bilgisine; e-Devlet, YSK’nın internet sitesi, mobil uygulaması üzerinden öğrenebilmektedir. Peki, "Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen bilgi kağıdı ve kimliksiz oy verilir mi?" İşte detaylar...
SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?
Oy kullanacak vatandaşlar seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilir. Ancak kişinin nerede hangi sandıkta oy kullanacağı seçmen kağıdında yazılı olduğu için seçmen kağıdının çıktısı olmasa bile e-devlet üzerinden nerede oy kullanacağını öğrenmesi gerekmektedir.
Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.
e-DEVLET İLE SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI SORGULAMA
Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, YSK'nın https://secmen.ysk.gov.tr internet sayfası üzerinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulanabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alınabilir.