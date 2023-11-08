Seçtiğin yiyecek hangi duygunu bastırdığını gösteriyor: Bağımlısı olduğun yiyeceği seç!

Çocukluğunuza, geçmişinize, özlem duyuyor ve yapamadıklarınızı düşünüyor olabilirsiniz. Güvensizliğinizi korku ve kaygılarınızı bastırıyor olabilirsiniz.

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ÇİKOLATA

Sevgi ihtiyacınızı bastırdığınız buna ihtiyaç duyduğunuz ve anlamına gelebilir. Zamanında gerçek bir sevgi, aşk, karşılıklı duygu yaşamamış veya hep bu konuda eksiğiniz olmuş olabilir.

Not: Bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır, eğlence amaçlıdır.