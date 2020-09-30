Securitas itfaiye hizmetleri AVM'leri yangın riskine karşı uyarıyor

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ecuritas, hizmet vermiş olduğu tesislerde global bilgi birikimini kullanmakla birlikte, kalite politikası kapsamında (KPI/SLA) performans yeterlilikleri, tesise özel yetkinlik ve yeterlilik başlıklı yangın eğitimleri de veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas İtfaiye Hizmetleri Genel Müdürü Uğur Yertut, son aylarda AVM'lerde artan yangın vakalarına dikkat çekti.

Toplantıda yangına ilk müdahalenin mutlaka profesyonel bir ekip tarafından yapılması gerektiğini belirten Yertut, "6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ve Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği doğrultusunda AVM'lerde her vardiyada çalışanlardan oluşan bir söndürme ekibi bulundurulması gereklidir ancak asıl işleri yangın söndürme olmayan çalışanlar ile yangına ilk müdahale oldukça zordur. Yanlış müdahale AVM'lerde ciddi hasarlara yol açabilir. Bu nedenle AVM'nin büyüklüğüne göre mutlaka profesyonel itfaiye ekipleri bulundurması gerekir." ifadelerini kullandı.

Yertut, AVM'lerin yangın mühendisleriyle birlikte itfaiye mühendislerinden de danışmanlık almalarının önemini belirterek, şunları kaydetti:

"Yangına ilk müdahale hizmeti “İtfaiye Mühendisliği” başlığı altında ele alınmalıdır. Ülkemizde “Yangın Danışmanı ve/veya Yangın Mühendisi” olarak çok yetkin ve değerli kişiler çalışmaktadır. Bu kişiler inşaat aşamasından başlayarak tesiste oluşabilecek yangın risklerini minimize etmek üzere sistemler tasarlar. “İtfaiye Mühendisleri” ise bu tasarımlar olsa bile oluşabilecek yangınlara nasıl, ne ile ,ne şekilde ilk müdahaleyi yapılacağını planlar. Yangın danışmanlığı ve itfaiye mühendisliği birbirini destekleyen ve birbiri ile karıştırılmaması gereken iki daldır."