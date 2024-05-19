Bakanlık'tan açıklama geldi! SED Mayıs ayı ödemeleri ne zaman hesaba yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri için gözler Bakanlık'a döndü. Mayıs ayı için açıklama yapan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler için tarih verdi. İşte, 2024 Mayıs SED ödeme tarihleri...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla 5 bin 330 TL ödeniyor. Destek ödemelerinden yararlanan aileler Mayıs ayı SED ödemesi için tarih beklerken, Bakanlık'tan gelen son dakika açıklamayla tarih belli oldu. İşe, SED Mayıs ödemeleri...
SED ÖDEMELERİ MAYIS AYI HESABA YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay 878 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.
Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mayıs ayına ilişkin 878 milyon lira SED ödemesi yaptık."
2024 SED YARDIMI NE KADAR?
Ödemeler Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği belirlenen katsayılar çerçevesinde yapılır. Memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarında artış sağlanır.
2024 yılında SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseldi.
Öte yandan koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasını da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıktı.