Seda Akgül: Çok yılan öptüm ama en masumu buydu

Sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Akgül, bu kez Phuket tatilinden paylaştığı bir kare ile takipçilerini şaşırttı