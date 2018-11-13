Seda Akgül, son dönemde dizilerde genç iş insanlarının, fakir kadınlarla aşk yaşamasını eleştirdi.

Ünlü sunucu Seda Akgül, “Bu bir umut tacirliğidir. Bu kızlara iyi ve zengin koca yerine, meslek sahibi olmayı öğreten senaryolar yazılması gerekiyor. Gerçek hayatta bu genç kızlar, zengin işadamlarıyla bırakın aşk yaşamayı, iş görüşmesi için bile randevu alamazlar. Biraz gerçekçi olalım” diyerek, senaristlere gönderme yaptı.

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