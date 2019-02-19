Paylaşımların bilinçli yapıldığını söyleyen, "Ben belimi incelttim kendimi zayıflattım, arkadaşım da şişmanlattı. Yani bir kaza değil biz bilerek yaptık." şeklinde haberlere açıklık getiren Akgül kendisini görüntüleyen gazetecilerden "Fotoğrafları yukarıdan çekelim." ricasında bulunmayı da ihmal etmedi.

Bir kadın arkadaşı ile alışveriş merkezine gelen ünlü sunucu akşam yemeği için bir restorana geçti.