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Sunucu Seda Akgül, hastanede çekilen bir karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs şüphesiyle hastaneye gittiğini dile getiren Akgül, eklem ağrısı ve baş dönmesi yaşadığını dile getirdi.

"Şu anda iyiyim" diyen Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

Koronavirüs değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum. Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim. Şu anda iyiyim.

Akgül'ün paylaşımına takipçilerinden çok sayıda "Geçmiş olsun" yorumları yapıldı.

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