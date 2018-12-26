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İşte Akgül'ün twitter hesabından yaptığı o açıklama: Hayatımda gerçek anlamda hiç sevilmedim, hiç hamile kalmadım, hiç anlaşılmadım, iş hayatımda hep özverili oldukça kaybettim. Tırnaklarımla çabalamadan hiç bir kısmet kucağıma düşmedi. Son 20 yıldır ailemden ayrı şehirde yaşıyorum çünkü acılarına uzak olmak istiyorum. Normal mi?