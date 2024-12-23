Seda Bakan: 2024 süslü bir yıldı
Seda Bakan, 2024'ün en 'süslü' kombinlerini sosyal medyada paylaştı
Ünlü oyuncu Seda Bakan, 2014'te müzisyen Ali Erel ile evlenerek, Ela ve Leyla adında iki kız çocuğu dünyaya getirdi.
Mutlu evliliğiyle dikkat çeken Seda Bakan, aynı zamanda sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde Hadise ile başrolünde yer aldığı ‘Esas Oğlan’ dizisinin GAİN platformunda yayınlanmıştı.
Seda Bakan, 2024'e ait şık kıyafetleriyle de sosyal medyada paylaştı.
Seda Bakan, bu yıl boyunca giydiği yaklaşık 20 elbiseyle sosyal medya hesabında paylaştığı pozlarla stilini gözler önüne serdi.
Oyuncu, 2024'teki paylaşımlarına; "2024 süslü bir yıldı" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram