Rekabet dolu yarışmanın jüri koltuğundaki fenomen şefler Aylin Yazıcıoğlu, İsmet Saz ve Danilo Zanna finale doğru daha da titiz!

SEDA BAKAN YARIŞMACILARDAN TARİF İSTEDİ!

Bu haftanın konuk jürisi Seda Bakan! Yarı final heyecanına tanık olan oyuncu, gelen yemeklere nasıl yorumlar yapacak? Bu hafta yapılan kabak tatlılarını çok beğenen Seda Bakan, hangi yarışmacıdan tarif istedi? Mesleğinde olduğu kadar, acaba mutfakta da başarılı mı? Finali belirleyecek bu turda, Seda Bakan kimlere kaç puan verecek?

JAPONYA’YA GÖTÜRME SÖZÜ VERDİ!

Finale yaklaşan şef adaylarının tabaklarında fırında palamut ve kabak tatlısı olacak.

Yarı finale 4 kişi giren yarışmacıların, performansları nasıl değerlendirilecek? Finali görmeden elenen yarışmacı kim olacak? Derya’nın elenmesiyle Cansu ve Eray tek tezgâhta çalışacak. Yarışmacılar bu durumu avantaja çevirebilecek mi? Dakikalarla yarışan yarışmacılardan hangisi alevlerle şov yaptı? Hazırlarken kabakları yanan şef adayı kim? Büyük rekabetin puanlama turunda, hangi yarışmacı tüm jürilerden 5 puan aldı? İsmet Saz, hangi yarışmacıyı Japonya’ya götürme sözü verdi?

ŞEF SUAT YILMAZ LEZZET AKADEMİSİ’NDE!

Konuk jüri Şef Suat Yılmaz’dan pratik bilgiler…

Fırında palamut yaparken nelere dikkat edilir? Kabak tatlısı yaparken, kabağın doğru pişirme süresi nedir? Balık fileto yaparken, doğru balık temizleme teknikleri nelerdir? Konuk şef Suat Yılmaz, gelen tabaklara nasıl yorumlar yapacak? Yarı final puanlama turunda kimlere kaç puan verecek?