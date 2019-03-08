Seda Bakan: 5 milyon sana çıksa ne yaparsın?

1 Mart’ta vizyona çıkan ve kadın-erkek ilişkilerinin evrensel çıkmazlarını bir piyango hikayesi üzerinden komik, romantik ve macera dolu sahnelerle gözler önüne seren, yılın en eğlenceli filmi Öldür Beni Sevgilim’in başrol oyuncusu Seda Bakan, sokağa çıktı ve filmde Demet ile Okan (Murat Boz) olarak yaşadıkları olayları halka sordu