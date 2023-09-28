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        Haberler Televizyon SEDA FETTAHOĞLU kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı, nereliydi? Çocuklar Duymasın'ın yıldız oyuncusu Seda Fettahoğlu'nun ölüm nedeni ne?

        Seda Fettahoğlu kimdir, neden vefat etti? Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu'ndan acı haber...

        Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu'ndan acı haber... Şimdiye dek birçok dizi ve filmde rol alan 44 yaşındaki Trabzon doğumlu oyuncu, hayatını kaybetti. Sanat dünyasında derin bir üzüntü yaratan oyuncunun vefatıyla ilgili İBB Kültür Daire Başkanlığı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü'nden de resmi açıklama geldi. İşte, konuyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 07:15 Güncelleme: 28.09.2023 - 07:15
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        Son olarak Çocuklar Duyması dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkan oyuncu Seda Fettahoğu, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen Fettahoğlu'nun intihar etmiş olmasından şüpheleniliyor. Sanatseverleri derinden üzen haber sonrası Seda Fettahoğlu'nun hayat hikayesinden satırbaşlarını derledik...

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        ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ POLİSE HABER VERDİ

        İstanbul Beyoğlu’nda bu sabah 08.00 sıralarında bir parkta yürüyüşe çıkan üniversite öğrencisi bir genç, önce silah sesi duyduğunu ardından da yerde yatan bir kadın gördüğünü söyleyip polise haber verdi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hemen Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’nde bulunan 10 Aralık Şehitleri Parkı'na geldi.

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        Bir kadının cesediyle karşılaşan polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede cesedin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu’na ait olduğu anlaşıldı. Fettahhoğlu’nun yanı başında üzerine kayıtlı bulundurma ruhsatlı bir tabanca ve içerisinde şarjöre basılı yedi fişek ve kovan bulundu. Ayrıca ekipler yaptığı incelemede çantasında çok sayıda antidepresan ilaçlar buldu.

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        İNTİHAR ŞÜPHESİ

        Olay yerini gören kamera görüntüleri olmadığı belirlenirken cenaze adli tıp kurumuna kaldırıldı. İntihar olduğu ihtimali üzerinde duran polis geniş çaplı araştırma başlattı.

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        "ACIMIZ BÜYÜK"

        İstanbul Şehir Tiyatrosu tarafından yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun" denildi.

        Oyuncular Sendikası da Seda Fettahoğlu'nun vefatını, "Değerli üyemiz, Seda Fettahoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz" şeklinde duyurdu.

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        SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?

        1979 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Seda Fettahoğlu, Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu.Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

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        Oyuncu son olarak Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil olmuştu. Oyuncunun canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.

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        Mesleki Çalışmalar, Oynadığı veya Yönettiği Oyunlar:

        “Surname 2010”, ''İşgal Altındaki Masallar'' 2010, “Bakhalar” 2010, “Mefisto” 2009, “Numan Nokta Net” 2009, ''Sokak Kedileri'' 2008, “Kırmızı Pazartesi” 2008, “Ceza Kanunu” 2007, “Kanlı Nigar” 2006, “Çalıkuşu” 2004, ''Küçük Nasreddin'' 2004, “Midas’ın Kulakları” 2003

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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