SEDA FETTAHOĞLU kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı? Sihirli Annem ve Çocuklar Duymasın oyuncusu Seda Fettahoğlu ölüm nedeni açıklandı mı?

SEDA FETTAHOĞLU kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı? Sihirli Annem ve Çocuklar Duymasın oyuncusu Seda Fettahoğlu ölüm nedeni açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ POLİSE HABER VERDİ İstanbul Beyoğlu’nda bu sabah 08.00 sıralarında bir parkta yürüyüşe çıkan üniversite öğrencisi bir genç, önce silah sesi duyduğunu ardından da yerde yatan bir kadın gördüğünü söyleyip polise haber verdi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hemen Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’nde bulunan 10 Aralık Şehitleri Parkı'na geldi.

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Bir kadının cesediyle karşılaşan polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede cesedin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu’na ait olduğu anlaşıldı. Fettahhoğlu’nun yanı başında üzerine kayıtlı bulundurma ruhsatlı bir tabanca ve içerisinde şarjöre basılı yedi fişek ve kovan bulundu. Ayrıca ekipler yaptığı incelemede çantasında çok sayıda antidepresan ilaçlar buldu.