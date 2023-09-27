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        Haberler Televizyon Seda Fettahoğlu kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı? Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu'nun ölüm nedeni...

        Seda Fettahoğlu kimdir, neden vefat etti? Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu'ndan acı haber...

        Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu'ndan acı haber... Şimdiye dek birçok dizi ve filmde rol alan 44 yaşındaki Trabzon doğumlu oyuncu, hayatını kaybetti. Sanat dünyasında derin bir üzüntü yaratan oyuncunun vefatıyla ilgili İBB Kültür Daire Başkanlığı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü'nden de resmi açıklama geldi. İşte, konuyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:33
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        Son olarak Çocuklar Duyması dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkan oyuncu Seda Fettahoğu, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen Fettahoğlu'nun intihar etmiş olmasından şüpheleniliyor. Sanatseverleri derinden üzen haber sonrası Seda Fettahoğlu'nun hayat hikayesinden satırbaşlarını derledik...

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        SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?

        1979 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Seda Fettahoğlu, Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu.Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

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        Oyuncu son olarak Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil olmuştu. Oyuncunun canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.

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        Mesleki Çalışmalar, Oynadığı veya Yönettiği Oyunlar:

        “Surname 2010”, ''İşgal Altındaki Masallar'' 2010, “Bakhalar” 2010, “Mefisto” 2009, “Numan Nokta Net” 2009, ''Sokak Kedileri'' 2008, “Kırmızı Pazartesi” 2008, “Ceza Kanunu” 2007, “Kanlı Nigar” 2006, “Çalıkuşu” 2004, ''Küçük Nasreddin'' 2004, “Midas’ın Kulakları” 2003

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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