Seda Ocak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Soruları survivorseverler tarafından merak ediliyor. Survivor 2019'da yarışacak olan Seda Ocak Acun Ilıcalı tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Böylelikle Survivor 2019 kadrosu da şekillenmiş oldu.

SEDA OCAK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Seda Ocak, eski Survivor yarışmacısı milli atlet Sema Aydemir'in ikiz kardeşidir. Seda Ocak, 4 yaşında ve Bursalıdır. Eski milli atlet ve antrenördür. İki çocuğu vardır.

Seda Ocak Survivor 2019 tanıtım filminde kendisini şu sözlerle anlatıyor, "Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor’a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."