Yeni albüm hazırlığı içinde olan Seda Sayan, Sezen Aksu'nun da bir şarkısını seslendirecek. Birlikte stüdyoya giren ikili, yeni şarkı için çalışmalara başladı.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Sezen Aksu'nun dizlerine yatarken çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"ÇOK MUTLU DİNLİYOR"

Sayan, paylaşımına, "Biz çalışıyoruz Sezen'im ile. Stüdyo halleri... Şarkıyı okuttu şu an. Çok mutlu dinliyor. Ben de dizine yatarım Sezen'im" notunu düştü.

Ünlü şarkıcının paylaşımı sevenlerini heyecanlandırdı. Takipçileri Sayan'ın paylaşımına şu yorumları yaptı:

- "Heyecanla bekliyoruz"

- "İki kraliçe bir arada"

- "Müziğin iki divası"

- "Çok güzel bir tablo"