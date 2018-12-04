3 | 24

Alışveriş için gittiği bir elektronik mağazasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Seda Sayan, "Oğlum fakir kızla evlensin derken fakirleri aşağılıyor gibi oldu. Ben fakirlikten geldiğimi anlattığım için 'fakir' diyorum. 'Oğlumun fakir bir kızla evlenmesini istiyorum' derken onun da kızın ailesine faydası olsun istedim. Gönlü fakir kadınım. Geldiğim yerleri, oraları unutmadım. Hala gecekondudayım ben. Kaldı ki Oğulcan’ın fakir bir kıza aşık olmasında ve onunla evlenmesinde ne gibi bir sorun var anlamadım" ifadelerini kullandı.