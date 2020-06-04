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Seda Sayan'ı çıldırtan yorum

Bir takipçisinin kendisi hakkında yaptığı yorumu görünce çıldıran sunucu ve şarkıcı Seda Sayan, "Allah bu vatanı sizin gibilerden korusun" ifadelerini kullandı

Seda Sayan
HABERTURK.COM

Seda Sayan, bir takipçisinin kendisi hakkında yaptığı yorumu görünce çıldırdı.

Takipçisi Seda Sayan'ın paylaşımına şu yorumu yaptı:

Zuhal Topal ile s.dik yarışı yapacağım diye Onur'u yerinden etmeseydi, ne güzel millet seyrediyordu. Reytingi de fena değildi ama onlar kaşındı. Seda Sayan izlenir zannettiler. Zuhal'i geçer sandılar ama nal toplattı yine onlara ve izlenmedi. Ekranda görmekten bıktı millet Seda'yı. Bunu anlamadılar ve ne kadar inkar ederse etsinler, insanlar Onur'un kendi isteği ile programı bıraktığına inanmadı.

Bu yoruma sinirlenen Sayan, takipçisinin sözlerine kayıtsız kalmadı. 57 yaşındaki şarkıcı, şu sözlerle takipçisine yanıt verdi:

Hem beni takip edip, hem de dangalakça yorum yapıyorsun. Onur elli kere 'Ben bıraktım' dese de inanmazsınız. Allah bu vatanı sizin gibilerden korusun. Yazık! Şimdi s... g... sayfamdan!

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