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"Annem evlenmemi istiyor ama tabii ki aşık olduğum biriyle evlenmemi istiyor. Onun oradaki mantığı çok başka, onu ben de anlamadım neden öyle dedi. ‘Aşık olduğun biriyle evlen’ diyor. Sonra ‘fakir biriyle evlen’ diyor… ‘Fakir’ dediği durumu olmayan, her şeyi benimle yaşayıp heyecanlanan biri olsun istiyor ama ben aşık olduğum kadınla evleneceğim"