Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seda Sayan ile Çağlar Ökten, Mikonos'ta: O gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm

Seda Sayan ve yaklaşık üç ay önce evlendiği eşi Çağlar Ökten'in yurt dışı turu sürüyor. Paris'te balayı yapan, ardından Hollanda'ya giden çiftin son durağı Yunanistan'ın Mikonos Adası oldu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Seda Sayan ve Çağlar Ökten Mikonos'ta: O gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm - Magazin Haberi

    Seda Sayan, Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Çift, düğünlerinden hemen sonra balayı için soluğu Paris'te almıştı.
  • Seda Sayan ve Çağlar Ökten Mikonos'ta: O gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm - Magazin Haberi

    Türkiye'ye dönen Sayan ve Ökten, ardından yine tatil yapmak için yurt dışına çıkmıştı. İlk olarak Hollanda'ya giden çift daha sonra rotayı Yunanistan'ın Mikonos Adası'na çevirdi.
  • Seda Sayan ve Çağlar Ökten Mikonos'ta: O gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm - Magazin Haberi

    Tatilleri devam eden çift, birlikte çekildikleri aşk pozlarını da sosyal medya üzerinde takipçileriyle paylaştı.
  • Seda Sayan ve Çağlar Ökten Mikonos'ta: O gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm - Magazin Haberi

    "GÜL YÜZLÜM!"

    Çağlar Ökten, eşiyle olan bu karesini "O gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm!" notuyla paylaştı.
  • Seda Sayan ve Çağlar Ökten Mikonos'ta: O gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm - Magazin Haberi

    ESTETİKLERİNİ YENİLETTİ

    Öte yandan daha önce yüzüne yaptırdığı 'Fransız Askısı' yöntemiyle uzun süre konuşulan Seda Sayan, kısa bir süre önce de estetiklerini yeniletmişti. Sayan; yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptırmıştı.
  • Seda Sayan ve Çağlar Ökten Mikonos'ta: O gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm - Magazin Haberi

    GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SEDA SAYAN'IN DEĞİŞİMİ

    Pek çok ünlü gibi Seda Sayan da yıllar içerisinde büyük değişimler geçirdi. Sayan'ın şöhretinin ilk yıllarındaki hali ile şu anki görünümü arasındaki farklılıklar sık sık gündeme geliyor.
  • Seda Sayan ve Çağlar Ökten Mikonos'ta: O gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm - Magazin Haberi

    7 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, ilk evliliğini 1987 yılında yaptı. İlk eşi Rıdvan Kılıç'tı. Ünlü şarkıcı, bu fotoğrafta 26 yaşında...
  • Seda Sayan ve Çağlar Ökten Mikonos'ta: O gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm - Magazin Haberi

    Sayan, daha sonra ise futbolcu Sinan Engin ile evlenmişti. Ünlü ismin bu birlikteliğinden Oğulcan adında oğlu dünyaya geldi.
  • Seda Sayan ve Çağlar Ökten Mikonos'ta: O gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm - Magazin Haberi

    Seda Sayan, 25 Ağustos 1998'de Soner Yapacık ile evlenmişti. Bu dönemde Sayan, uzun ve sarı saçlarına veda etmişti.
  • Seda Sayan ve Çağlar Ökten Mikonos'ta: O gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm - Magazin Haberi

    2000'li yıllardan itibaren sabah programı yaparak ekranların önünde daha çok gözüken Seda Sayan, bu dönemde estetik operasyonlarına başladı. Sayan, kalça ve bel bölgesinde toplanan yağları iki kez aldırdı.
  • Seda Sayan ve Çağlar Ökten Mikonos'ta: O gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm - Magazin Haberi

    Ünlü şarkıcı, üç kez de göğüslerinden operasyon geçirdi. Seda Sayan bununla da yetinmeyip, gıdısını aldırdı ve kaşlarını gerdirdi. Cildine doku takviyesi yaptıran Sayan, ayrıca dişlerinden de iki kez operasyon geçirdi.
  • Seda Sayan ve Çağlar Ökten Mikonos'ta: O gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm - Magazin Haberi

    Geçtiğimiz aylarda 'Fransız askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan, burnu ile dudağı arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı.
  • Seda Sayan ve Çağlar Ökten Mikonos'ta: O gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm - Magazin Haberi

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.