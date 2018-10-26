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Geçtiğimiz haftalarda yaptığı bebek alışverişinin basına yanlış yansıdığını, hamile olmadığını dile getiren Seda Tosun, "O gün yeğenim için biraz kıyafet alışverişi yapmıştım. Çocuk sahibi olmak için henüz erken olduğunu düşünüyoruz. Evlenmek bir sorumluluk, ama anne-baba olmak çok çok daha büyük sorumluluk" dedi.