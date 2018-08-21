Söz ve müziği Serdar Ortaç’a düzenlemesi Tarık İster’e ait "Yaz Yağmuru" şarkısı Emre Müzik etiketi ile 2 Ağustos Perşembe günü dijital müzik ve video platformlarında yayınlandı.



“Serdar Ortaç’ın, bana inanıp en önemli şarkılarından birini bana emanet etmesinden dolayı çok mutluyum” diyen Sedat Yeğin’in yeniden yorumladığı “Yaz Yağmuru”nun kayıtları Ortaç Müzik ve Tarık İster stüdyolarında yapıldı.



Şarkının mix’i Tarık İster mastering’i Art Line tarafından hazırlandı.



"Yaz Yağmuru" şarkısının canlı görüntülerden oluşan video klibi Kırklareli, Tekirdağ ve Bulgaristan sınırında Alişan Günay Yıldırım yönetmenliğinde çekildi.



Görüntü yönetmenliğini Emrah Özbilen’in yaptığı klip, 16 kişilik bir ekiple tamamlandı.



Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Sedat Yeğin, çeşitli okullarda eğitmenlik görevini yaparken, profesyonel sahne yaşamını da aynı zamanda sürdürdü. Genç sanatçı; sesi, tarzı ve yeni şarkısı ile insanların ruhuna değebilmeyi hedefliyor.

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